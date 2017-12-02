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Общество
Батальон ВДВ в Феодосии получит новое вооружение в 2018 году
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    Батальон ВДВ в Феодосии получит новое вооружение в 2018 году

    12:41  2 Декабря 2017
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    Батальон ВДВ в Феодосии получит новое вооружение в 2018 году

    Феодосия, 2 декабря. Десантно-штурмовой батальон в Феодосии получит современное вооружение и технику, в 2018 году, сообщил командующий ВДВ РФ генерал-полковник Андрей Сердюков.

    В Феодосии 2 декабря состоялась церемония вручения боевого знамени батальону десантников, который будет базироваться на территории крымского города. ВДВ продемонстрировали зрителям приемы рукопашного боя, разбивания предметов, а также освобождение условных заложников.

    На стадионе во время демонстрации навыков десантниками присутствовали свыше 1000 зрителей. По словам генерала Сердюкова, с будущего года в феодосийский Воздушно-десантный полк начнет поступать новое вооружение, пишет РИА Новости. Он также отметил, что 70% личного состава батальона — это военнослужащие-контрактники. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что формирование батальона десантников значительно укрепит воинскую группировку на полуострове.

    Батальон ВДВ в Феодосии получит новое вооружение в 2018 году

    Автор: Ирина Селезнева
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    #крым #вдв #феодосия
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