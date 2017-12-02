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Проектирование дороги на Ольхоне запущено после прямой линии с Путиным
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    Проектирование дороги на Ольхоне запущено после прямой линии с Путиным

    14:00  2 Декабря 2017
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    Проектирование дороги на Ольхоне запущено после прямой линии с Путиным

    Иркутск, 2 декабря. Проектирование одного из участков дороги на острове Ольхон стартовало после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, заявила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.

    Власти региона провели аукцион, в результате которого был выбран проектировщик дороги на Ольхоне. Напомним, жители поселка Хужир пожаловались Путину на отсутствие асфальтированной дороги до населенного пункта, который находится в природоохранной зоне.

    Победителем аукциона оказалась компания «Горизонт».

    «Начало производства работ  — с даты заключения контракта, окончание  — 1 декабря 2018 года, — сообщили в пресс-службе со ссылкой на Свиркину. — Стоимость разработки проектной документации автомобильной дороги составляет чуть более трех миллионов рублей».

    Проектирование дороги на Ольхоне запущено после прямой линии с Путиным

    Министр добавила, что протяженность дороги, которая будет отремонтирована, составляет 5,6 километра.

    «До 10 декабря определится подрядная организация по проектированию основного участка реконструкции», — подчеркнула Свиркина.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #дорога #ольхон #проектирование
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