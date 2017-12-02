Проектирование дороги на Ольхоне запущено после прямой линии с Путиным
Иркутск, 2 декабря. Проектирование одного из участков дороги на острове Ольхон стартовало после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, заявила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.
Власти региона провели аукцион, в результате которого был выбран проектировщик дороги на Ольхоне. Напомним, жители поселка Хужир пожаловались Путину на отсутствие асфальтированной дороги до населенного пункта, который находится в природоохранной зоне.
Победителем аукциона оказалась компания «Горизонт».
«Начало производства работ — с даты заключения контракта, окончание — 1 декабря 2018 года, — сообщили в пресс-службе со ссылкой на Свиркину. — Стоимость разработки проектной документации автомобильной дороги составляет чуть более трех миллионов рублей».
Министр добавила, что протяженность дороги, которая будет отремонтирована, составляет 5,6 километра.
«До 10 декабря определится подрядная организация по проектированию основного участка реконструкции», — подчеркнула Свиркина.