Проектирование дороги на Ольхоне запущено после прямой линии с Путиным

Иркутск, 2 декабря. Проектирование одного из участков дороги на острове Ольхон стартовало после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, заявила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.

Власти региона провели аукцион, в результате которого был выбран проектировщик дороги на Ольхоне. Напомним, жители поселка Хужир пожаловались Путину на отсутствие асфальтированной дороги до населенного пункта, который находится в природоохранной зоне.

Победителем аукциона оказалась компания «Горизонт».

«Начало производства работ — с даты заключения контракта, окончание — 1 декабря 2018 года, — сообщили в пресс-службе со ссылкой на Свиркину. — Стоимость разработки проектной документации автомобильной дороги составляет чуть более трех миллионов рублей».

Министр добавила, что протяженность дороги, которая будет отремонтирована, составляет 5,6 километра.