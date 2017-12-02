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МИД РФ призвал к скорейшему согласованию конвенции о статусе Каспия
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    МИД РФ призвал к скорейшему согласованию конвенции о статусе Каспия

    12:35  2 Декабря 2017
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    МИД РФ призвал к скорейшему согласованию конвенции о статусе Каспия

    Москва, 2 декабря. Скорейшее согласование текста конвенции о правовом статусе Каспийского моря является для Москвы приоритетом, заявил МИД РФ.

    Соответствующее заявление в преддверии совещания министров иностранных дел прикаспийских государств было опубликовано на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

    Совещание состоится 4 и 5 декабря в Москве. На нем встретятся министры иностранных дел России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана. Встреча пройдет уже в седьмой раз.

    «Внимание министров будет сфокусировано на конвенции о правовом статусе Каспийского моря, а также документах, регулирующих пятистороннее сотрудничество на Каспии в различных областях, включая экономику, транспорт, военное мореплавание, борьбу с браконьерством, обеспечение безопасности мореплавания и ряде других», — говорится в официальном комментарии МИД РФ.

    Берег Каспийского моря

    Главной задачей совещания российское внешнеполитическое ведомство называет подготовку к Пятому каспийскому саммиту в Казахстане. МИД РФ отмечает, что для Москвы особенно важен традиционно доверительный и дружественный диалог в рамках «каспийской пятерки».

    «В России <…> считают приоритетом скорейший выход на согласованный текст конвенции о правовом статусе Каспийского моря и дальнейшее расширение взаимовыгодных контактов стран-соседей по Каспию», — добавляет ведомство.

    Напомним, вопрос о правовом статусе Каспийского моря был поднят после распада СССР в связи с возникновением новых субъектов международного права – Азербайджана, Казахстана и Туркмении. Затрудняет проведение границ и спор о том, является ли Каспий морем или озером.

    В начале ноября президент России Владимир Путин также призвал к скорейшему подписанию соглашения по статусу Каспия.

    Автор: Алексей Громов
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    #мид рф #каспий #каспийская пятерка
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