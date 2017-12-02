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Бельгийский художник приковал себя к мраморной глыбе и не смог освободиться
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    Бельгийский художник приковал себя к мраморной глыбе и не смог освободиться

    12:29  2 Декабря 2017
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    Бельгийский художник приковал себя к мраморной глыбе и не смог освободиться

    Брюссель, 2 декабря. Бельгийский художник Микес Поппе провел перформанс, во время которого приковал себя цепью к мраморному блоку. Мужчина рассчитывал, что в конце эксперимента освободится, разбив глыбу молотком, однако через 18 дней ему пришлось вызвать спасателей с циркулярной пилой. 

    Тяжкое бремя истории искусства хотел продемонстрировал художник из Бельгии, приковав себя к мраморной плите толстой металлической цепью. Перформанс начался 10 ноября в здании суда в городе Остенде. Все время, проведенное на цепи, он толком не спал, не ел, не использовал компьютер и телефон.

    Художник рассчитывал освободиться от оков с помощью стамески и молотка, но мрамор оказался прочнее. Через 18 дней безрезультатных попыток мужчина был вынужден позвать на помощь. Спасатели с циркулярной пилой помогли художнику выбрать из собственной ловушки, пишет «Подмосковье 360»

    Автор: Ирина Селезнева
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    #бельгия #художник
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