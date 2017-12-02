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Политика
Это уже истерия: в Госдуме ответили на запрет «Касперского» в Великобритании
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    Это уже истерия: в Госдуме ответили на запрет «Касперского» в Великобритании

    12:12  2 Декабря 2017
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    Это уже истерия: в Госдуме ответили на запрет «Касперского» в Великобритании

    Москва, 2 декабря. Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Вадим Деньгин считает истерией запрет российской антивирусной программы Kaspersky в британских ведомствах национальной безопасности.

    «Это уже истерия, истерия, которая захлестнула, прямо волна идет со стороны Соединенных Штатов Америки», — приводит слова Деньгина РИА Новости.

    Депутат напомнил, что США стали первыми, кто заявил о своих подозрениях в отношении антивируса Kaspersky. Деньгин также предположил, что «истерия будет продолжаться» и накроет всю Европу.

    Напомним, в сентябре министерство внутренней безопасности США опубликовало директиву, в которой запретила всем американским госучреждениям и компаниям, связанным с ними, использовать программы российской компании Kaspersky Lab, аргументируя это тем, что они угрожают национальной безопасности США.

    В самой компании неоднократно заявляли, что «Лаборатория Касперского» не участвует в политических процессах и не связана с правительствами государств.

    Напомним, ранее в субботу стало известно, что ведомствам Великобритании, отвечающим за национальную безопасность, запретили использовать программы российской компании «Лаборатория Касперского».

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #великобритания #касперский
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