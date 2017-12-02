Это уже истерия: в Госдуме ответили на запрет «Касперского» в Великобритании

Москва, 2 декабря. Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Вадим Деньгин считает истерией запрет российской антивирусной программы Kaspersky в британских ведомствах национальной безопасности.

«Это уже истерия, истерия, которая захлестнула, прямо волна идет со стороны Соединенных Штатов Америки», — приводит слова Деньгина РИА Новости.

Депутат напомнил, что США стали первыми, кто заявил о своих подозрениях в отношении антивируса Kaspersky. Деньгин также предположил, что «истерия будет продолжаться» и накроет всю Европу.

Напомним, в сентябре министерство внутренней безопасности США опубликовало директиву, в которой запретила всем американским госучреждениям и компаниям, связанным с ними, использовать программы российской компании Kaspersky Lab, аргументируя это тем, что они угрожают национальной безопасности США.

В самой компании неоднократно заявляли, что «Лаборатория Касперского» не участвует в политических процессах и не связана с правительствами государств.

Напомним, ранее в субботу стало известно, что ведомствам Великобритании, отвечающим за национальную безопасность, запретили использовать программы российской компании «Лаборатория Касперского».