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Политика
Посол США пошутил, что хотел бы перенести дипмиссию в Петербург
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    Посол США пошутил, что хотел бы перенести дипмиссию в Петербург

    11:55  2 Декабря 2017
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    Посол США признался, что хотел бы перенести дипмиссию в Петербург

    Санкт-Петербург, 2 декабря. Посол США в России Джон Хантсман пошутил, что хотел бы перенести основную американскую дипмиссию в Санкт-Петербург, отметив красоту города на Неве.

    «Шутка, конечно, но я бы хотел перевезти посольство в Петербург, потому что это такой красивый город. Искусство, литература, история — это один из величайших городов мира», — признался дипломат в интервью газете «Бумага».

    Хантсман также добавил, что завидует первому американскому послу Джону Куинси Адамсу, который в XIX веке по службе жил в Санкт-Петербурге.

    Напомним, Хантсман посетил Санкт-Петербург 28 и 29 декабря. В ходе визита он ознакомился с работой генерального консульства США, а также провел встречи с представителями петербургской городской администрации, членами совета директоров Американской торговой палаты и студентами Университета ИТМО. Также Хантсман побывал в мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда и на выставке американской художницы Сьюзан Сворц в Мраморном дворце Русского музея.

    Ранее Джон Хантсман заявил о стопроцентном единстве России и США в борьбе с терроризмом.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #хантсман #дипмиссия
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