Посол США пошутил, что хотел бы перенести дипмиссию в Петербург

Санкт-Петербург, 2 декабря. Посол США в России Джон Хантсман пошутил, что хотел бы перенести основную американскую дипмиссию в Санкт-Петербург, отметив красоту города на Неве.

«Шутка, конечно, но я бы хотел перевезти посольство в Петербург, потому что это такой красивый город. Искусство, литература, история — это один из величайших городов мира», — признался дипломат в интервью газете «Бумага».

Хантсман также добавил, что завидует первому американскому послу Джону Куинси Адамсу, который в XIX веке по службе жил в Санкт-Петербурге.

Напомним, Хантсман посетил Санкт-Петербург 28 и 29 декабря. В ходе визита он ознакомился с работой генерального консульства США, а также провел встречи с представителями петербургской городской администрации, членами совета директоров Американской торговой палаты и студентами Университета ИТМО. Также Хантсман побывал в мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда и на выставке американской художницы Сьюзан Сворц в Мраморном дворце Русского музея.

Ранее Джон Хантсман заявил о стопроцентном единстве России и США в борьбе с терроризмом.