Сирия новости 2 декабря 12.30: ВВС Израиля атакуют САА в Эль-Кунейтре, в Дамаске ликвидирован командир ССА

Сирия, 2 декабря. ВВС Израиля атакуют позиции САА в Эль-Кунейтре, в Дамаске ликвидирован командир ССА, при взрыве мин ИГ1 на западе иракской провинции Анбар погибло более 25 человек. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков на востоке провинции Хама, отбили атаку произраильских боевиков в Эль-Кунейтре.

«Исламское государство»2: противостоит SDF в Дейр-эз-Зоре, ведет бои с «Джебхат Фатх аш-Шам»3 в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с ИГ в Хаме.

Сирийская свободная армия (ССА): потеряла командира в Дамаске.

Курды: ведут бои с ИГ в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Произраильские боевики открыли огонь по базе Сирийской арабской армии (САА) недалеко от столицы Сирии. Об этом сообщает один из военных источников в своем Twitter-аккаунте (@IvanSidorenko1). По данным автора публикации, в результате атаки несколько военнослужащих армии САР получили ранения.

Неизвестные боевики ликвидировали одного из командиров Сирийской свободной армии (ССА) в городе Аль-Рхейба, расположенном в Восточном Каламуне. О нападении на члена ССА пишет информационное агентство Almanar News.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационное агентство Almanar News передает, что мирные жители населенных пунктов Дарнаж и Сведан продолжают покидать дома, опасаясь за свои жизни в связи с активными боевыми действиями в этих районам. Напомним, бригады Демократических сил Сирии (SDF), успевшие захватить обширные стратегические территории на востоке провинции Дейр-эз-Зор, активизировали свое наступление на позиции террористов «Исламского государства». Столкновения между бойцами курдского ополчения и террористами ИГИЛ4 отмечаются также в окрестностях поселения Аль-Кишкия.

Провинция Ракка

В административном центре провинции фиксируются все новые и новые случаи детонации взрывных устройств, заложенных при отступлении террористами «Исламского государства». По данным информагентства Almanar News, за последние 10 дней при взрывах мин ИГ в Ракке погибло более 50 мирных жителей. Напомним, разминированием городских кварталов занимаются бойцы Демократических сил Сирии (SDF) при материальной поддержке международной антитеррористической коалиции во главе с США. Недавно представитель альянса заявил, что работы по зачистке Ракки начались спустя месяц после освобождения города, когда многие жители уже вернулись в свои дома. Однако местные источники писали, что работы по разминированию начались с развертывания силами курдских отрядов КПП, целью которых было предотвращение стихийного возвращения населения.

Провинция Хама

На востоке провинции Хама отмечаются интенсивные перестрелки между группировками радикальной оппозиции и Сирийской арабской армией (САА). Военный Telegram-канал (@NRVR11) пишет, что столкновения между правительственными войсками и боевиками незаконных вооруженных формирований зафиксированы в районе населенных пунктов Аль-Кудамаса, Ар-Рахаджан и Аш-Шакусия.

Ранее сообщалось, что на территориях между поселениями Саруджа и Аш-Шина на северо-востоке региона идут ожесточенные бои между террористами «Джебхат Фатх аш-Шам» и ИГИЛ. По данным местных источников, обе стороны вооруженного конфликта несут значительные потери.

Провинция Эль-Кунейтра

ВВС Израиля нанесли ряд ударов по расположениям Сирийской арабской армии (САА) в районе Тель аль-Шахм на севере провинции Эль-Кунейтра. По данным информационного агентства AJMN News, силы противовоздушной обороны армии САР открыли ответный огонь и уничтожили одну из целей.

Ранее сообщалось, что произральские боевики, дислоцирующиеся на Голанских высотах, пытались проникнуть на подконтрольные сирийской армии территории близ поселка Хан Арнаба. Военные источники писали, что бойцы армии Башара Асада сорвали спецоперацию радикалов, открыв по ним интенсивный огонь.

Ирак

На западе провинции Анбар прогремело несколько взрывов, сообщает Iraqi News. По данным информационного агентства, в результате детонации мин, заложенных в домах террористами ИГ, погибло более 25 мирных жителей.

В Багдаде арестован боевик, выдававший себя за командира отрядов ополчения «Хашд аш-Шааби». Информационное агентство Alsumaria News передает, что вокруг лже-командующего организовалась группа радикалов, совершавших грабежи и разбойные нападения на мирных жителей. При этом преступники действовали от имени отрядов народной самообороны и шантажировали мирное население иракской столицы, требуя платить за охрану от разбоев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

4 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)