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Не будем подбрасывать хворост в этот костер: в РПЦ ответили на заявление Филарета
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    Не будем подбрасывать хворост в этот костер: в РПЦ ответили на заявление Филарета

    12:05  2 Декабря 2017
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    Не будем подбрасывать хворост в этот костер: в РПЦ ответили на заявление Филарета

    Москва, 2 декабря. В Русской православной церкви ответили на заявление лидера Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета об автокефалии, сообщил заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

    Напомним, Филарет заявил, что диалог с Русской православной церковью возможен только при вынесении на обсуждение вопроса о самостоятельности УПЦ. Он также подчеркнул, что Украинская православная церковь не планирует возвращаться в Московский патриархат.

    «Мы не будем подбрасывать хворост в этот костер», — ответил на это заявление Балашов, передает «Газета.ру».

    Не будем подбрасывать хворост в этот костер: в РПЦ ответили на заявление Филарета

    Ранее Путин заявил, что власти России рассчитывают на продолжение сотрудничества с Русской православной церковью, уважая при этом ее самостоятельность и независимость. 

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #рпц #филарет #упц #автокефалия
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