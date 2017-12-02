Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Две иномарки столкнулись в Великих Луках, есть пострадавшие
Новороссия
ВСУ за сутки почти 30 раз нарушили в ДНР режим прекращения огня
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ВСУ за сутки почти 30 раз нарушили в ДНР режим прекращения огня

    11:38  2 Декабря 2017
    111

    ВСУ за сутки почти 30 раз нарушили в ДНР режим прекращения огня

    Донецк, 2 декабря. Украинские силовики 27 раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой народной республике за последние сутки, сообщают местные СМИ со ссылкой на оперативное командование ДНР.

    Обстрелу подверглись 16 прифронтовых населенных пункта ДНР. ВСУ использовали минометы различного калибра, гранатометы и стрелковое оружие. О пострадавших пока не сообщается.

    Напомним, Киев начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик после того, как в 2014 году ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. С тех пор жертвами конфликта, по данным ООН, стали больше 10 тысяч человек. Несмотря на усилия мирового сообщества урегулировать ситуацию в Донбассе и заключенные для этого минские соглашения, ВСУ регулярно нарушают режим прекращения огня. Обстрелы продолжаются.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #днр #всу #донбасс #обстрел
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть