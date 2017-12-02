ВСУ за сутки почти 30 раз нарушили в ДНР режим прекращения огня

Донецк, 2 декабря. Украинские силовики 27 раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой народной республике за последние сутки, сообщают местные СМИ со ссылкой на оперативное командование ДНР.

Обстрелу подверглись 16 прифронтовых населенных пункта ДНР. ВСУ использовали минометы различного калибра, гранатометы и стрелковое оружие. О пострадавших пока не сообщается.

Напомним, Киев начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик после того, как в 2014 году ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. С тех пор жертвами конфликта, по данным ООН, стали больше 10 тысяч человек. Несмотря на усилия мирового сообщества урегулировать ситуацию в Донбассе и заключенные для этого минские соглашения, ВСУ регулярно нарушают режим прекращения огня. Обстрелы продолжаются.