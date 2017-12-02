Моуринью дал совет сборной России после жеребьевки ЧМ-2018

Москва, 2 декабря. Главный тренер английского клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, как прошла жеребьевка чемпионата мира по футболу — 2018, поделился ожиданиями от турнира и посоветовал сборной России «с огромным уважением отнестись к Египту».

Моуринью рассказал, что на мундиале наиболее пристально планирует наблюдать за командами, в которых играют его подопечные.

«Больше всего моих подопечных будет в группе G, где играют Бельгия и Англия, так что за ней я буду следить особенно пристально. Уверен, обе команды легко выйдут в плей-офф, так что придется подождать их возвращения», — добавил тренер.

Оценивая шансы российской сборной, португальский специалист отметил, что «России будет непросто», добавив, однако, что игра с Саудовской Аравией будет из разряда тех, в которых хозяева обязаны набирать три очка. Кроме того, Моуринью посоветовал российской команде не недооценивать Египет.

«Уругвай — тяжелый соперник с индивидуально сильными футболистами, опытным тренером и отменным победным настроем. Саудовской Аравии не хватает опыта и качества борьбы, чтобы пробиться в плей-офф, но Египет может дать о себе знать», — сказал Моуринью в интервью RT.

Моуринью считает, что кроме Бразилии, Аргентины, Испании, Германии, Франции, Португалии, Бельгии и Англии больше никому «не под силу стать чемпионом».