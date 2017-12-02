Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Жители целого района Екатеринбурга остались без отопления из-за аварии
Спорт
Моуринью дал совет сборной России после жеребьевки ЧМ-2018
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Моуринью дал совет сборной России после жеребьевки ЧМ-2018

    11:47  2 Декабря 2017  /обновлено: 11:48  02 Декабря 2017
    82

    Моуринью рассказал о ЧМ-2018 и жеребьевке турнира

    Москва, 2 декабря. Главный тренер английского клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, как прошла жеребьевка чемпионата мира по футболу — 2018, поделился ожиданиями от турнира и посоветовал сборной России «с огромным уважением отнестись к Египту».

    Моуринью рассказал, что на мундиале наиболее пристально планирует наблюдать за командами, в которых играют его подопечные.

    «Больше всего моих подопечных будет в группе G, где играют Бельгия и Англия, так что за ней я буду следить особенно пристально. Уверен, обе команды легко выйдут в плей-офф, так что придется подождать их возвращения», — добавил тренер.

    Оценивая шансы российской сборной, португальский специалист отметил, что «России будет непросто», добавив, однако, что игра с Саудовской Аравией будет из разряда тех, в которых хозяева обязаны набирать три очка. Кроме того, Моуринью посоветовал российской команде не недооценивать Египет.

    «Уругвай — тяжелый соперник с индивидуально сильными футболистами, опытным тренером и отменным победным настроем. Саудовской Аравии не хватает опыта и качества борьбы, чтобы пробиться в плей-офф, но Египет может дать о себе знать», — сказал Моуринью в интервью RT.

    Моуринью считает, что кроме Бразилии, Аргентины, Испании, Германии, Франции, Португалии, Бельгии и Англии больше никому «не под силу стать чемпионом».

    Автор: Юлия Кошкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #футбол #чм-2018 #моуринью
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть