Стоун назвал Путина «истинным сыном России»

Москва, 2 декабря. Американский режиссер Оливер Стоун в разговоре с президентом России Владимиром Путиным назвал главу государства «истинным сыном России».

Стоун в программе SophieCo на RT рассказал о разговоре с российским лидером. Он напомнил, что в интервью с Путиным для своего фильма он задавал главе государства достаточно жесткие вопросы.

Режиссер подчеркнул, что всегда остается верным правде.

«В разговоре с господином Путиным я ни словом не погрешил против истины, — констатировал Стоун. — Я не лукавил, и, по-моему, сразу сказал президенту: «Меня впечатляет, что вы — истинный сын России».

Накануне, 1 декабря, Путин встретился с известным американским режиссером Оливером Стоуном в Кремле.

Напомним, Стоун в текущем году выпустил четырехсерийный документальный фильм «Интервью с Путиным», в котором затронул самые актуальные вопросы современного мира.