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Общество
Стоун назвал Путина «истинным сыном России»
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    Стоун назвал Путина «истинным сыном России»

    12:00  2 Декабря 2017
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    Стоун назвал Путина «истинным сыном России»

    Москва, 2 декабря. Американский режиссер Оливер Стоун в разговоре с президентом России Владимиром Путиным назвал главу государства «истинным сыном России».

    Стоун в программе SophieCo на RT рассказал о разговоре с российским лидером. Он напомнил, что в интервью с Путиным для своего фильма он задавал главе государства достаточно жесткие вопросы.

    Режиссер подчеркнул, что всегда остается верным правде.

    «В разговоре с господином Путиным я ни словом не погрешил против истины, — констатировал Стоун. — Я не лукавил, и, по-моему, сразу сказал президенту: «Меня впечатляет, что вы — истинный сын России».

    Стоун назвал Путина «истинным сыном России»

    Накануне, 1 декабря, Путин встретился с известным американским режиссером Оливером Стоуном в Кремле.

    Напомним, Стоун в текущем году выпустил четырехсерийный документальный фильм «Интервью с Путиным», в котором затронул самые актуальные вопросы современного мира.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #россия #стоун #сын
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