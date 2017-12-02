В Крыму придумали, как добиться правды от американских СМИ

Симферополь, 2 декабря. Вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс предложил брать с представителей американских СМИ расписки о том, что по возвращении в США они достоверно отразят в своих материалах жизнь на полуострове.

В обмен на правду крымские власти пообещали лично провести американским журналистам экскурсию.

«Мы открыты, если американские СМИ захотят приехать в Крым. Мы их поведем по всем местам, чтобы они увидели, как крымчане счастливо живут, но возьмем у них расписку за то, что они напишут только правду о Крыме», — приводит слова Фикса РИА Новости.

При этом Фикс отметил, что пока американские СМИ не запрашивали аккредитацию в парламент Крыма. Если такой запрос поступит, крымский госсовет будет действовать в соответствии с общероссийскими решениями, сообщил вице-спикер.

Напомним, в настоящее время Госдума РФ рассматривает проект постановления о запрете представителям американских СМИ посещать нижнюю палату российского парламента. Такая мера должна стать зеркальным ответом на отзыв аккредитации в конгресс США корреспондентов RT.

Ранее в субботу бывший посол США в РФ Майкл Макфол прокомментировал такие планы российской Думы.