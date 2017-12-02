Россия доставила гуманитарную помощь жителям провинции Алеппо

Москва, 2 декабря. Центр по примирению конфликтующих сторон в Сирии доставил гуманитарную помощь жителям населенного пункта Суран в сирийской провинции Алеппо, сообщили в министерстве обороны России.

Центр по примирению конфликтующих сторон в Сирии подготовил и доставил в Суран гуманитарный груз. Как подчеркивается в документах министерства обороны Росиии, вес продовольствия, переданного жителям провинции Алеппо, составляет порядка 1,3 тонны.

Накануне, 1 декабря, в министерстве обороны России сообщили о проведении очередной гуманитарной акции в провинции Хомс. Жители населенного пункта Шения получили от российских военнослужащих 1,9 тонны продуктов питания. За медицинской помощью к военным врачам обратились 118 сирийцев, подчеркнули в оборонном ведомстве страны, говорилось в соответствующем бюллетене.