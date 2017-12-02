Полиция Новокузнецка задержала мужчину, прятавшего наркотики в сугробах

Новокузнецк, 2 декабря. Уголовное дело возбудили в отношении молодого жителя Новокузнецка по обвинению в хранении наркотических препаратов.

Как сообщает «Газета Кемерова», сотрудники правоохранительных органов во время патрулирования улиц в Центральном районе задержали подозрительного молодого человека, который прятал в сугробах наркотики. Им оказался 24-летний местный житель, при личном осмотре полицейские обнаружили пакет с курительной смесью и 45 свёртков с синтетической «солью», общий вес которых составляет 55 граммов.

В настоящий момент в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Если суд признает молодого человека виновным, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.