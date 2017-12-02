Карточный домик: как настоящий патриот Флинн стал жертвой «российского дела»

Бывший советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Майкл Флинн в пятницу признал свою вину по так называемому «российскому делу» и согласился на сотрудничество с властями. По мнению политолога, «буря нового маккартизма» поможет главе США Дональду Трампу не только задержаться на своем посту до конца срока но и переизбраться на второй. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Заметим, что судебное заседание проходило в Вашингтоне в закрытом режиме. Вскоре после его начала стало известно, что Флинну официально предъявлены обвинения в даче ложных показаний ФБР по поводу его встреч с российскими официальными лицами. Согласно документу, подписанному специальным прокурором США Робертом Мюллером, «Флинн сознательно и преднамеренно предоставил ложную, вымышленную, сфальсифицированную информацию».

Политическая обстановка

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в комментарии ФАН отметил, что все дело Майкла Флинна наглядно в миниатюре демонстрирует ту политическую обстановку, которая царит в США в последний год. Исходя, согласно опубликованным данным, из необходимости эффективной и совместной борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке, тогдашний новоизбранный президент Дональд Трамп поручил своему помощнику «навести мосты» с российской стороной, чтобы затем, сразу после инаугурации, вплотную заняться этой проблемой.

«Флинн с задачей справился на отлично, дав понять российской стороне, что новая американская администрация нацелена на снижение напряжения между нашими государствами и на конструктивное взаимодействие, которое должно начаться с координации действий военных США и РФ против боевиков в Сирии и Ираке. Кроме того, Трамп через Флинна передал Кремлю просьбу повременить с введением новых антиамериканских санкций, чтобы у новой администрации была почва для начала работы над отменой части введенных ранее антироссийских запретов. Таким образом, как мы видим, Майкл Флинн, выполняя поручение своего президента, работал исключительно на американские интересы, проводя идеологию «America first» (Америка прежде всего)», — пояснил Станислав Бышок.

Что случилось затем? По словам эксперта, началась беспрецедентная волна «охоты на кремлевских ведьм» в американском медийном и политическом мейнстриме.

«Идея о том, что Трамп не мог выиграть «по-настоящему», что не мог же американский народ проголосовать «за этого ужасного-ужасного человека» и что республиканцу явно помог симпатизирующий ему Путин, повторялась настолько часто и громко, что стала уже скорее чем-то, с чем нельзя не соглашаться без опасения быть обвиненным в том, что сам участвуешь в «русском вмешательстве». И в этой атмосфере Майкла Флинна вызывают на допрос. Учитывая, что Флинн — профессионал, предполагать, что он настолько испугался вопросов, что смалодушничал и от страха наврал, не приходится. Очевидно, он понимал, что признание контактов с российской стороной, так сказать, «до брака», то есть до инаугурации Трампа, сможет усложнить жизнь его начальнику. Поэтому и решил все отрицать, надеясь, что буря «нового маккартизма» уляжется. Но все, как мы видим, сложилось иначе», — добавил Станислав Бышок.

По словам эксперта, президентство Трампа с первого дня было осложнено «скандалами, интригами, расследованиями». Парадокс ставшего главой США миллиардера, однако, состоит в том, что многие избиратели любят его именно за это.