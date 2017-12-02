Смешное шоу: украинцев развеселило фото Луценко, стоящего на коленях перед Порошенко

Киев, 2 декабря. Фотография, на которой генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, опустившись на колено перед президентом страны Петром Порошенко, целует новый флаг ведомства, развеселила украинцев и стала поводом для шуток в соцсетях.

Снимок распространился в СМИ накануне. 1 декабря на Украине отмечали день работников прокуратуры. По этому случаю Порошенко провел в Киеве встречу с сотрудниками правоохранительных органов, на которой наградил их, а также представил новую символику ведомства. Помимо прочего, украинский президент передал Луценко флаг с новой эмблемой Генеральной прокуратуры Украины. Момент передачи этого флага и попал в кадр.

Торжественного настроения генерального прокурора пользователи Сети не разделили, а жест Луценко посчитали слишком наигранным.

«Смешное шоу», — написала в Twitter Зоя Синицкая.

Луценко преклонил колени перед Порошенко со знаменем прокуратуры https://t.co/OZqnfiqrtz pic.twitter.com/wQXzkZvHN9 — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) December 1, 2017

Пользователь Ростислав Демчук в свою очередь поинтересовался, не является ли запечатленное на снимке особым украинским ритуалом.

«Цирк, да и только!» — констатировал Юрий Кривоус.

Такого же мнения придерживается и пользователь под ником @warthog_nl, увидевший в действиях Луценко клоунаду. А @vitamin972 назвал героев снимка фриками.

«Голливуд по-украински», — отметила в свою очередь Татьяна Воропаева.

Голливуд по-украински... — Tatiana Voropaeva (@TatianaVoropae2) December 1, 2017

Менее серьезно настроенных пользователей Сети фото с флагом вдохновило на творчество. Так, мастера фотошопа заполнили социальные медиа изображениями, на которых Порошенко вместо флага держит в руках удочку, а Луценко исполняет роль пойманной президентом рыбы.

Не знаємо, чи можна придумати щось смішніше, ніж оригінальне фото ????, але тримайте хоч якусь спробу пережартувати нашу треш-реальність???????????? pic.twitter.com/tWBt35k5gV — Viktor Funke (@ViktorFunke) December 2, 2017

Поддержав тему рыбалки, другие пользователи пожалели Луценко: они не стали сажать его на крючок, подложив генпрокурору для поцелуя вместо флага купюру в сто американских долларов.