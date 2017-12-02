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Украина
Смешное шоу: украинцев развеселило фото Луценко, стоящего на коленях перед Порошенко
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    Смешное шоу: украинцев развеселило фото Луценко, стоящего на коленях перед Порошенко

    11:37  2 Декабря 2017  /обновлено: 11:38  02 Декабря 2017
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    «Клоуны»: В Сети прокомментировали снимок с Луценко, преклонившим колено перед Порошенко

    Киев, 2 декабря. Фотография, на которой генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, опустившись на колено перед президентом страны Петром Порошенко, целует новый флаг ведомства, развеселила украинцев и стала поводом для шуток в соцсетях.

    Снимок распространился в СМИ накануне. 1 декабря на Украине отмечали день работников прокуратуры. По этому случаю Порошенко провел в Киеве встречу с сотрудниками правоохранительных органов, на которой наградил их, а также представил новую символику ведомства. Помимо прочего, украинский президент передал Луценко флаг с новой эмблемой Генеральной прокуратуры Украины. Момент передачи этого флага и попал в кадр.

    Торжественного настроения генерального прокурора пользователи Сети не разделили, а жест Луценко посчитали слишком наигранным.

    «Смешное шоу», — написала в Twitter Зоя Синицкая.

    Пользователь Ростислав Демчук в свою очередь поинтересовался, не является ли запечатленное на снимке особым украинским ритуалом.

    «Цирк, да и только!» — констатировал Юрий Кривоус.

    Такого же мнения придерживается и пользователь под ником @warthog_nl, увидевший в действиях Луценко клоунаду. А @vitamin972 назвал героев снимка фриками.

    «Голливуд по-украински», — отметила в свою очередь Татьяна Воропаева.

    Менее серьезно настроенных пользователей Сети фото с флагом вдохновило на творчество. Так, мастера фотошопа заполнили социальные медиа изображениями, на которых Порошенко вместо флага держит в руках удочку, а Луценко исполняет роль пойманной президентом рыбы.

    Поддержав тему рыбалки, другие пользователи пожалели Луценко: они не стали сажать его на крючок, подложив генпрокурору для поцелуя вместо флага купюру в сто американских долларов.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #порошенко #луценко #соцсети
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