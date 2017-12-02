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СК проводит проверку после падения мальчика в маршрутном такси в Пензе
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    СК проводит проверку после падения мальчика в маршрутном такси в Пензе

    11:01  2 Декабря 2017
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    СК проводит проверку после падения мальчика в маршрутном такси в Пензе

    Пенза, 2 декабря. Правоохранители проводят проверку по факту получения травм двухлетним мальчиком в маршрутном такси. 

    Как сообщает РИА Пензенской области со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета РФ по региону, инцидент произошел в четверг, 30 ноября: двухлетний мальчик получил серьезные телесные повреждения во время падения в маршрутном такси №5.

    В настоящее время сотрудники СК инициировали доследственную проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Правоохранители разбираются в обстоятельствах и причинах появления у ребенка телесных повреждений. Кроме этого, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой можно будет установить степень тяжести причиненных травм ребенку.

    Автор: Ксения Пудовкина
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