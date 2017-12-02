СК проводит проверку после падения мальчика в маршрутном такси в Пензе

Пенза, 2 декабря. Правоохранители проводят проверку по факту получения травм двухлетним мальчиком в маршрутном такси.

Как сообщает РИА Пензенской области со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета РФ по региону, инцидент произошел в четверг, 30 ноября: двухлетний мальчик получил серьезные телесные повреждения во время падения в маршрутном такси №5.

В настоящее время сотрудники СК инициировали доследственную проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Правоохранители разбираются в обстоятельствах и причинах появления у ребенка телесных повреждений. Кроме этого, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой можно будет установить степень тяжести причиненных травм ребенку.