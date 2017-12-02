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ИГ и «Джебхат ан-Нусра» нарушили перемирие в провинциях Алеппо и Дамаск в Сирии
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    ИГ и «Джебхат ан-Нусра» нарушили перемирие в провинциях Алеппо и Дамаск в Сирии

    11:04  2 Декабря 2017  /обновлено: 11:04  02 Декабря 2017
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    ИГ и «Джебхат ан-Нусра» нарушили перемирие в провинциях Алеппо и Дамаск в Сирии

    Москва, 2 декабря. За прошедшие сутки в Сирии были зафиксированы нарушения режима тишины, которые произошли в провинциях Алеппо и Дамаск, заявили в министерстве обороны России.

    «Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован один случай стрельбы в провинции Алеппо», — констатировали представители военного ведомства в соотвествующем бюллетене.

    Турецкие представители в свою очередь зафиксировали девять нарушений режима тишины. По их данным, пять из них произошли в провинции Дамаск, а четыре — в провинции Алеппо.

    ИГ и «Джебхат ан-Нусра» нарушили перемирие в провинциях Алеппо и Дамаск в Сирии

    Отмечается, что боевики запрещенных в России «Джабхат ан-Нусры» и «Исламского государства»1 (арабское название — ДАИШ) вели беспорядочную стрельбу из стрелкового вооружения.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #минобороны #сирия #обстрелы #игил #исламское государство #режим тишины #джабхат ан-нусра
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