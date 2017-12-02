ИГ и «Джебхат ан-Нусра» нарушили перемирие в провинциях Алеппо и Дамаск в Сирии

Москва, 2 декабря. За прошедшие сутки в Сирии были зафиксированы нарушения режима тишины, которые произошли в провинциях Алеппо и Дамаск, заявили в министерстве обороны России.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован один случай стрельбы в провинции Алеппо», — констатировали представители военного ведомства в соотвествующем бюллетене.

Турецкие представители в свою очередь зафиксировали девять нарушений режима тишины. По их данным, пять из них произошли в провинции Дамаск, а четыре — в провинции Алеппо.

Отмечается, что боевики запрещенных в России «Джабхат ан-Нусры» и «Исламского государства»1 (арабское название — ДАИШ) вели беспорядочную стрельбу из стрелкового вооружения.

1 Организация запрещена на территории РФ.