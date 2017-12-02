Сирийские ПРО отразили ракетный удар Израиля

Бейрут, 2 декабря. Израильские военные нанесли ракетный удар вблизи Дамаска. Как сообщает сирийское государственное телевидение в субботу, системе противовоздушной обороны Сирии удалось предотвратить его, однако материальный ущерб был причинен селам, расположенным вокруг столицы.

Представители израильской армии пока не прокомментировали инцидент, сообщает Reuters.

Напомним, Сирия обвинила Израиль в поставках оружия боевикам, сбившим вертолет ВВС САР. Ранее сообщалось, что доклад израильской разведки раскрыл совпадение интересов, преследуемых Тель-Авивом и «Халифатом» в Сирии, сообщают арабские СМИ.