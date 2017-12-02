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Сирийские ПРО отразили ракетный удар Израиля
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    Сирийские ПРО отразили ракетный удар Израиля

    11:04  2 Декабря 2017  /обновлено: 11:10  02 Декабря 2017
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    Сирийские ПРО отразили ракетный удар Израиля

    Бейрут, 2 декабря. Израильские военные нанесли ракетный удар вблизи Дамаска. Как сообщает сирийское государственное телевидение в субботу, системе противовоздушной обороны Сирии удалось предотвратить его, однако материальный ущерб был причинен селам, расположенным вокруг столицы.

    Представители израильской армии пока не прокомментировали инцидент, сообщает Reuters.

    Напомним, Сирия обвинила Израиль в поставках оружия боевикам, сбившим вертолет ВВС САР. Ранее сообщалось, что доклад израильской разведки раскрыл совпадение интересов, преследуемых Тель-Авивом и «Халифатом» в Сирии, сообщают арабские СМИ.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #сирия #дамаск #израиль
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