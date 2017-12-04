Власти Австралии вслед за Россией защитят свои СМИ от цензуры Google

Канберра, 4 декабря. Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей проверит Google и Facebook на предмет ущемления прав местных СМИ и их читателей.

Как и в других странах, онлайн-конкуренты вытеснили традиционные медиакомпании, а рекламные бюджеты поделили между собой такие корпорации, как Google, Facebook и Netflix Inc.

Власти Австралии начали реформы в сфере медиа, опасаясь распространения фейковых новостей и злоупотреблением новостных платформ позицией на рынке. Комиссия выяснит степень влияния Google и Facebook в стране. Отчет будет представлен правительству через полтора года, пишет Searchengines.

Напомним, глава Роскомнадзора Александр Жаров в понедельник заявил, что ведомство будет мониторить выдачу новостей в Google, а также на сайтах других международных корпораций, чтобы вводить зеркальные меры на выявленные нарушения.

В конце октября сервис Google.News на восемь дней заблокировал Федеральное агентство новостей в выдаче без объяснения причин. Инцидент привлек широкое внимание общественности, СМИ, Госдумы и Роскомнадзора, который направил соответствующий запрос в Google, выразив свою обеспокоенность проявлением цензуры и напомнив, что ФАН является официально зарегистрированным СМИ. 4 ноября материалы и архив ФАН были разблокированы.

Позже экс-глава Google и нынешний председатель совета директоров Alphabet Inc. Эрик Шмидт заявил о разработке алгоритмов понижения в выдаче материалов RT и Sputnik, чтобы ограничить распространение их контента. Шмидт отметил, что «верит в ранжирование». На заявление вновь обратил внимание Рсокомнадзор, который направил запрос в представительство Google в Российской Федерациии с просьбой разъяснить термин «ранжирование». В свою очередь в Google заявили, что не изменяют алгоритм для переучета отдельных сайтов.