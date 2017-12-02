Пункт об освобождении произвольно заключенных под стражу в Сирии отсутствует в документе де Мистуры

Москва, 2 декабря. В «неофициальном документе» спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры по итогам встреч, которые уже состоялись в Женеве в рамках восьмого раунда переговоров по САР, нет пункта об освобождении произвольно заключенных под стражу.

Стаффан де Мистура представил в Женеве обновленный «неофициальный документ» из 12 пунктов соприкосновения позиций сирийских сторон, пишет РИА Новости. Документ датируется 30 ноября. В тексте отсутствует указание на необходимость освобождения лиц, заключенных под стражу произвольно. Кроме того, нет упоминания о разрешении вопросов, связанных с похищенными и пропавшими без вести.

Также обновленный вариант документа исключает положения о новой конституции Сирии, политическом переходе, которые присутствовали в первом варианте «точек соприкосновения» делегаций правительства и оппозиции САР от 2016 года. Нет в «неофициальном документе» де Мистуры и запрета на присутствие иностранных военных на территории Сирии.

Предполагается, что делегации сирийского правительства и оппозиции ознакомятся с документом и предложат к нему свои поправки.

Напомним, на этой неделе в Женеве начался восьмой раунд переговоров по Сирии. На выходные объявлен перерыв, однако делегации должны вернуться в Женеву на следующей неделе для продолжения переговоров.