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Де Мистура допустил присутствие иностранных военных в документе по Сирии
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    Де Мистура допустил присутствие иностранных военных в документе по Сирии

    10:19  2 Декабря 2017  /обновлено: 10:30  02 Декабря 2017
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    Де Мистура допустил присутствие иностранных военных в документе по Сирии

    Женева, 2 декабря. Спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура в обновленном документе по урегулированию кризиса в Сирии исключил положение о запрете на присутствие иностранных военнослужащих на территории САР.

    Де Мистура представил в рамках восьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве обновленный «неофициальный документ» из 12 пунктов соприкосновения позиций сторон конфликта.

    Новый текст документа датирован 30 декабря. Как передает РИА Новости, обновленная версия исключает ряд положений, которые содержались в предыдущей. В частности, в документе нет упоминания и о запрете на присутствие иностранных военнослужащих на территории Сирии. 

    Де Мистура допустил присутствие иностранных военных в документе по Сирии

    Ранее сообщалось о том, что в принятом в Эр-Рияде документе сирийской оппозиции не упоминается о необходимости борьбы с террористическими группами. 

    Автор: Катерина Тимошенская
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