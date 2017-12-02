Де Мистура допустил присутствие иностранных военных в документе по Сирии

Женева, 2 декабря. Спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура в обновленном документе по урегулированию кризиса в Сирии исключил положение о запрете на присутствие иностранных военнослужащих на территории САР.

Де Мистура представил в рамках восьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве обновленный «неофициальный документ» из 12 пунктов соприкосновения позиций сторон конфликта.

Новый текст документа датирован 30 декабря. Как передает РИА Новости, обновленная версия исключает ряд положений, которые содержались в предыдущей. В частности, в документе нет упоминания и о запрете на присутствие иностранных военнослужащих на территории Сирии.

Ранее сообщалось о том, что в принятом в Эр-Рияде документе сирийской оппозиции не упоминается о необходимости борьбы с террористическими группами.