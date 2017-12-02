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Volkswagen может приобрести долю в группе «ГАЗ»
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    Volkswagen может приобрести долю в группе «ГАЗ»

    10:37  2 Декабря 2017
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    Volkswagen может приобрести долю в группе «ГАЗ»

    Москва, 2 декабря. Немецкая компания по производству автомобилей Volkswagen начала переговоры с группой «ГАЗ» о покупке ее доли, сообщает агентство Reuters.

    Источники, близкие к переговорам, сообщили журналистам, что пока размер доли и стоимость предполагаемой сделки неизвестны. Уточняется, что, возможно, Volkswagen приобретет не контрольную долю, а миноритарный пакет группы «ГАЗ».

    «Стороны пытаются достичь соглашения в рамках переговоров. Олег Дерипаска уже давно ищет партнера для ГАЗ, а такового у Volkswagen в России еще нет», — сообщил источник.

    В настоящее время основным акционером «ГАЗ» является машиностроительный холдинг «Русские машины», входящий в промышленную группу «Базовый Элемент».

    Напомним, накануне стало известно о планах компании «ГАЗ» возродить автомобиль «Волга» в новом варианте.

    Автор: Алексей Громов
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    #газ #автомобили #volkswagen #авторынок
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