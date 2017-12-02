Volkswagen может приобрести долю в группе «ГАЗ»

Москва, 2 декабря. Немецкая компания по производству автомобилей Volkswagen начала переговоры с группой «ГАЗ» о покупке ее доли, сообщает агентство Reuters.

Источники, близкие к переговорам, сообщили журналистам, что пока размер доли и стоимость предполагаемой сделки неизвестны. Уточняется, что, возможно, Volkswagen приобретет не контрольную долю, а миноритарный пакет группы «ГАЗ».

«Стороны пытаются достичь соглашения в рамках переговоров. Олег Дерипаска уже давно ищет партнера для ГАЗ, а такового у Volkswagen в России еще нет», — сообщил источник.

В настоящее время основным акционером «ГАЗ» является машиностроительный холдинг «Русские машины», входящий в промышленную группу «Базовый Элемент».

Напомним, накануне стало известно о планах компании «ГАЗ» возродить автомобиль «Волга» в новом варианте.