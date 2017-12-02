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Политика
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Положений о конституции Сирии нет в документе, представленном де Мистурой в Женеве
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    Положений о конституции Сирии нет в документе, представленном де Мистурой в Женеве

    10:20  2 Декабря 2017  /обновлено: 10:31  02 Декабря 2017
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    Положений о конституции Сирии нет в документе, представленном де Мистурой в Женеве

    Женева, 2 декабря. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в ходе восьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве представил обновленный «неофициальный документ», который содержит 12 пунктов соприкосновения позиций строн.

    Из положений исключены новая конституция САР, проведение выборов под наблюдением ООН и политический переход в стране.

    Ожидается, что представители правительства и оппозиции Сирии внесут в него свои поправки.

    Предыдущий документ был представлен в марте 2016 года.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #сирия #де мистура #конституция #женева
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