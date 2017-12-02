Положений о конституции Сирии нет в документе, представленном де Мистурой в Женеве

Женева, 2 декабря. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в ходе восьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве представил обновленный «неофициальный документ», который содержит 12 пунктов соприкосновения позиций строн.

Из положений исключены новая конституция САР, проведение выборов под наблюдением ООН и политический переход в стране.

Ожидается, что представители правительства и оппозиции Сирии внесут в него свои поправки.

Предыдущий документ был представлен в марте 2016 года.