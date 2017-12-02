Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Россия доставила гуманитарную помощь жителям провинции Алеппо
Технологии
Три новых iPhone ожидают пользователи Apple в 2018 году
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Три новых iPhone ожидают пользователи Apple в 2018 году

    10:46  2 Декабря 2017
    66

    Три новых iPhone ожидают пользователи Apple в 2018 году

    Нью-Йорк, 2 декабря. Сразу три новых iPhone может выпустить американская компания Apple в 2018 году, заявил аналитик Piper Jaffray Майкл Олсон.

    Олсон считает, что в 2018 году Apple порадует поклонников сразу тремя новыми гаджетами. Он обратил внимание, что разработчики привлекут покупателей смартфонов приложениями дополненной реальности в iTunes, устранением дефицита OLED-дисплеев, а также компонентами Face ID. Он отметил, что в интересах производителя устранить в новых моделях все недочеты, выявленные в существующих устройствах.

    По его мнению, вероятно, в следующем году в свет выйдут iPhone X Plus, iPhone SE 2 и iPhone нового поколения.

    Три новых iPhone ожидают пользователи Apple в 2018 году

    Ранее сообщалось, что стоимость смартфонов iPhone 8 в максимальной комплектации в российских магазинах упала на рекордные 15%. Эксперты считают, что такое снижение цены является «колоссальным».

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #apple #2018 #iphone x #iphone x plus #iphone se 2
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть