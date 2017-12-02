Три новых iPhone ожидают пользователи Apple в 2018 году

Нью-Йорк, 2 декабря. Сразу три новых iPhone может выпустить американская компания Apple в 2018 году, заявил аналитик Piper Jaffray Майкл Олсон.

Олсон считает, что в 2018 году Apple порадует поклонников сразу тремя новыми гаджетами. Он обратил внимание, что разработчики привлекут покупателей смартфонов приложениями дополненной реальности в iTunes, устранением дефицита OLED-дисплеев, а также компонентами Face ID. Он отметил, что в интересах производителя устранить в новых моделях все недочеты, выявленные в существующих устройствах.

По его мнению, вероятно, в следующем году в свет выйдут iPhone X Plus, iPhone SE 2 и iPhone нового поколения.

Ранее сообщалось, что стоимость смартфонов iPhone 8 в максимальной комплектации в российских магазинах упала на рекордные 15%. Эксперты считают, что такое снижение цены является «колоссальным».