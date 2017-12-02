Проект исчерпал себя: почему НАТО невыгодно вступление Украины в альянс

Президент Украины Петр Порошенко сделал заявление, согласно которому в стране в ближайшее время пройдут референдумы о вступлении в НАТО и Европейский союз. Он отметил, что для Украины «худшее прошло». При этом эксперты считают, что присоединение Украины к альянсу выгодно НАТО куда меньше, чем нынешнее сотрудничество. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Мы твердо держим курс на евроатлантическую интеграцию, и даже не сомневайтесь, что в обозримом будущем в Украине пройдут референдумы о вступлении в НАТО и членстве в Европейском союзе», — сказал он, поздравив граждан с 26-й годовщиной референдума о независимости Украины.

Кривой курс

Эксперт Института стран СНГ Артем Журко в беседе с корреспондентом ФАН подчеркнул, что курс Украины в НАТО напоминает курс на вступление в ЕС. Путь тернист, и в качестве результата всегда полумеры.

«Вообще, если судить объективно, проведение референдума по вопросу вступления Украины в НАТО в ближайшее время — это самое лучшее время для властей Украины решить, наконец, этот вопрос в свою пользу. Долгое время вопрос о референдуме не стоял так однозначно по причине того, что число сторонников НАТО на Украине колебалось на уровне 30%, что было недостаточно для положительного результата о снятии внеблокового статуса государства и установления однозначного вектора военного сотрудничества», — пояснил Журко.

И вот теперь, заметил эксперт, когда от Украины откололся Крым и значительная часть населения Донбасса, после того, как за последние три года была проведена необходимая идеологическая обработка населения, которому был сформирован образ «России — главной угрозы», результат совершенно точно устроит Порошенко.

«К тому же нужно понимать, что если даже каким-то чудом результат не будет устраивать тех, кто совершил государственный переворот на Украине, у них на данный момент есть достаточное количество админресурса, чтобы склонить чашу весов в свою сторону. Более того, как известно, законных оснований воспрепятствовать этим решениям больше нет — три года назад внеблоковый статус Украины, прописанный в конституции, был отменен без каких либо проблем уверенным большинством Верховной рады. И я не вижу особых проблем для Порошенко заручиться политическим большинством по вопросу обращения к НАТО о вступлении в эту организацию. Кроме того, я почти уверен, что сам факт проведения референдума пойдет в политическую копилку Порошенко на предстоящих президентских выборах, как достижение, наряду с пресловутым «безвизом», — добавил Артем Журко.

Другое дело, отметил эксперт, что само НАТО по-прежнему не горит желанием принимать туда Украину. Негласное основание для отказа — нерешенные территориальные проблемы.

«Хотя, на мой взгляд, это служит альянсу больше поводом для объяснения Украине своей пассивности, нежели основанием. Даже если теоретически представить, что Украина признает потерю Крыма и ДНР и ЛНР, то ее прямое вступление в альянс куда менее выгодно для НАТО, нежели нынешнее сотрудничество, при котором альянс получает нужные для себя выгоды. Например, близость к границам РФ, тренировочные базы, частичный контроль над когда-то недоступными частями Черного моря и прочее. При этом НАТО формально не отвечает ни за что, снимая с себя любую ответственность в случае серьезного военного конфликта. Поэтому я практически уверен, что референдум о вступлении в альянс Порошенко обязательно проведет ближе к президентским выборам на Украине. Однако до реального вступления в НАТО дело не дойдет», — резюмировал Артем Журко.

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева в комментарии ФАН отметила, что песня вступления Украины в НАТО длится вечно. Однако, как и в прошлые разы, это всего лишь акт самоуспокоения, не имеющий ничего общего с действительностью.