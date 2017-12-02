Комендантский час введен в Гондурасе из-за протестов

Тегусигальпа, 2 декабря. Власти Гондураса ввели в стране комендантский час на фоне протестов и беспорядков, а также приостановили действие конституционных гарантий граждан, заявил секретарь совета министров Эбаль Диас.

Совет министров Гондураса с восьми утра по московскому времени 2 декабря ввел в стране комендантский час. Как передает La Prensa, он будет действовать с 18 часов вечера до 6 часов утра. Кроме того, в стране приостановили действие конституционных гарантий граждан, передает RT.

В настоящее время правоохранительные органы Гондураса задержали порядка 100 человек, которые якобы причастны к беспорядкам в стране. На данный момент на территории государства продолжаются массовые акции протеста оппозиции. Жители недовольны затягиванием оглашения окончательных итогов президентский выборов.