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Политика
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Комендантский час введен в Гондурасе из-за протестов
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    Комендантский час введен в Гондурасе из-за протестов

    10:22  2 Декабря 2017
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    Комендантский час введен в Гондурасе из-за протестов

    Тегусигальпа, 2 декабря. Власти Гондураса ввели в стране комендантский час на фоне протестов и беспорядков, а также приостановили действие конституционных гарантий граждан, заявил секретарь совета министров Эбаль Диас.

    Совет министров Гондураса с восьми утра по московскому времени 2 декабря ввел в стране комендантский час. Как передает La Prensa, он будет действовать с 18 часов вечера до 6 часов утра. Кроме того, в стране приостановили действие конституционных гарантий граждан, передает RT.

    В настоящее время правоохранительные органы Гондураса задержали порядка 100 человек, которые якобы причастны к беспорядкам в стране. На данный момент на территории государства продолжаются массовые акции протеста оппозиции. Жители недовольны затягиванием оглашения окончательных итогов президентский выборов.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #выборы #протесты #беспорядки #гондурас #комендантский час
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