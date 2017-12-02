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Посол Хантсман заявил о стопроцентном единстве РФ и США в борьбе с терроризмом
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    Посол Хантсман заявил о стопроцентном единстве РФ и США в борьбе с терроризмом

    10:08  2 Декабря 2017
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    «На 100 процентов вместе»: Россия и США едины в борьбе против терроризма

    Москва, 2 декабря. В борьбе с терроризмом Россия и США едины, «на 100 процентов вместе», сообщил посол США в РФ Джон Хантсман.

    Он напомнил о теракте, произошедшем 3 апреля 2017 года в петербургском метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2», жертвами которого стали 16 человек, включая смертника.

    «Все вы знаете о теракте, произошедшем в петербургском метро. Случившееся по-прежнему в памяти людей. Россия и США на 100 процентов вместе в вопросе борьбы с терроризмом», — заявил Хантсман в интервью газете «Бумага».

    Американский посол посетил Санкт-Петербург 28 и 29 декабря. В ходе визита он ознакомился с работой генерального консульства США, а также провел встречи с представителями петербургской городской администрации, членами совета директоров Американской торговой палаты и студентами Университета ИТМО. Также Хантсман побывал в мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда и на выставке американской художницы Сьюзан Сворц в Мраморном дворце Русского музея.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #терроризм #хантсман
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