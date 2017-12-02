Пушков о деле Флинна: США продолжают накачивать «мешок дыма»

Москва, 2 декабря. Обвинения против бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна являются «пустым» делом, заявил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Пушков прокомментировал ситуацию в США, где Флинна обвинили в даче ложных показаний ФБР о беседе с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Бывший советник президента по национальной безопасности признал свою вину и договорился сотрудничать со следствием. Однако Пушков убежден, что это действия напоказ.

«В США продолжают накачивать «мешок дыма», — констатировал Пушков на своей странице в Twitter. — С Манафортом и Пападопулосом ничего не вышло. Теперь раскручивают не менее пустое «дело Флинна».

В США продолжают накачивать "мешок дыма". С Манафортом и Пападопулосом ничего не вышло. Теперь раскручивают не менее пустое "дело Флинна". — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 2, 2017

Ранее сообщалось, что Флинн в декабре 2016 года обсуждал с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером свои контакты с российскими представителями.