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Политика
Пушков о деле Флинна: США продолжают накачивать «мешок дыма»
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    Пушков о деле Флинна: США продолжают накачивать «мешок дыма»

    9:49  2 Декабря 2017
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    Пушков о деле Флинна: США продолжают накачивать «мешок дыма»

    Москва, 2 декабря. Обвинения против бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна являются «пустым» делом, заявил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

    Пушков прокомментировал ситуацию в США, где Флинна обвинили в даче ложных показаний ФБР о беседе с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Бывший советник президента по национальной безопасности признал свою вину и договорился сотрудничать со следствием. Однако Пушков убежден, что это действия напоказ. 

    «В США продолжают накачивать «мешок дыма», — констатировал Пушков на своей странице в Twitter.  — С Манафортом и Пападопулосом ничего не вышло. Теперь раскручивают не менее пустое «дело Флинна».

    Ранее сообщалось, что Флинн в декабре 2016 года обсуждал с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером свои контакты с российскими представителями.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #сша #пушков #флинн #мешок дыма
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