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Гиперкар Aria FXE с максимальной скоростью 335 км/ч презентовали в США
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    Гиперкар Aria FXE с максимальной скоростью 335 км/ч презентовали в США

    9:34  2 Декабря 2017
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    Гиперкар Aria FXE с максимальной скоростью 335 км/ч презентовали в США

    Лос-Анджелес, 2 декабря. На автосалоне в Лос-Анджелесе компания Aria Group презентовала новый гиперкар Aria FXE с агрессивным дизайном.

    Гиперкар, способный развивать максимальную скорость до 335 км/ч, набирает «сотню» за 2,7 секунды. Авто будет доступно в версии с задним приводом и шестилитровым двигателем V8, а также с 1150-сильной гибридной установкой.

    Сообщается, что серийное производство автомобиля будет запущено в 2019 году. Цена автомобиля не сообщается, однако эксперты заявляют, что он сможет составить конкуренцию Ferrari, Lamborghini и McLaren. 

    Напомним, ранее на автосалоне состоялась мировая премьера Mazda 6.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #сша #авто #автосалон #суперкар
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