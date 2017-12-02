Гиперкар Aria FXE с максимальной скоростью 335 км/ч презентовали в США

Лос-Анджелес, 2 декабря. На автосалоне в Лос-Анджелесе компания Aria Group презентовала новый гиперкар Aria FXE с агрессивным дизайном.

Гиперкар, способный развивать максимальную скорость до 335 км/ч, набирает «сотню» за 2,7 секунды. Авто будет доступно в версии с задним приводом и шестилитровым двигателем V8, а также с 1150-сильной гибридной установкой.

Сообщается, что серийное производство автомобиля будет запущено в 2019 году. Цена автомобиля не сообщается, однако эксперты заявляют, что он сможет составить конкуренцию Ferrari, Lamborghini и McLaren.

Напомним, ранее на автосалоне состоялась мировая премьера Mazda 6.