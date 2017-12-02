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Посол РФ в США Антонов посетил американский офис Роснано
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    Посол РФ в США Антонов посетил американский офис Роснано

    8:58  2 Декабря 2017  /обновлено: 8:58  02 Декабря 2017
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    Посол РФ в США Антонов посетил американский офис Роснано

    Москва, 2 декабря. Посол России в США Анатолий Антонов посетил офис российской компании Роснано, расположенный в Калифорнии.

    Об этом сообщается в Twitter российского диппредставительства.

    «Посол А. И. Антонов посетил офис RUSNANO USA, Inc. в Калифорнии, познакомился с президентом компании Д. С. Ахановым», — говорится в твите.

    В ходе поездки в Калифорнию Антонов также осмотрел заблокированную госдепартаментом дипломатическую собственность РФ в Сан-Франциско и посетил Стэндфордский университет, где провел встречу со студентами и пообщался с бывшим американским посолом в РФ Майклом Макфолом.

    Ранее российский посол заявил, что американский госдепартамент безосновательно отказывает ему в посещении дипломатической собственности РФ. 

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #сша #посол рф
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