Посол РФ в США Антонов посетил американский офис Роснано

Москва, 2 декабря. Посол России в США Анатолий Антонов посетил офис российской компании Роснано, расположенный в Калифорнии.

Об этом сообщается в Twitter российского диппредставительства.

«Посол А. И. Антонов посетил офис RUSNANO USA, Inc. в Калифорнии, познакомился с президентом компании Д. С. Ахановым», — говорится в твите.

Ambassador Antonov visited RUSNANO USA, Inc. office in California ➡️ https://t.co/jcP3WTUEWN

???? w/ president, CEO Dmitry Akhanov

Посол А.И.Антонов посетил офис RUSNANO USA, Inc. в Калифорнии, познакомился с президентом компании Д.С.Ахановым @rosnano_ru @rusventure @fondskolkovo pic.twitter.com/PDavHdHpRb — Russia in USA ???????? (@RusEmbUSA) December 1, 2017

В ходе поездки в Калифорнию Антонов также осмотрел заблокированную госдепартаментом дипломатическую собственность РФ в Сан-Франциско и посетил Стэндфордский университет, где провел встречу со студентами и пообщался с бывшим американским посолом в РФ Майклом Макфолом.

Ранее российский посол заявил, что американский госдепартамент безосновательно отказывает ему в посещении дипломатической собственности РФ.