Вышла замуж, чтобы было легче: Мать рассказала, как боевики ИГ удерживают ее дочь в Сирии

Москва, 2 декабря. Уже почти полгода жительница Чечни Малика Иноркаева не может связаться со своей дочерью Седой и своими внуками. Последний раз Седа звонила матери в день взятия Мосула, 10 июля.

Седа стала последней из женщин, содержащихся во вдовьих лагерях ИГ1 (террористическая организация, запрещена в России), кому удалось выйти на связь, пишет РИА Новости. По словам Малики Иноркаевой, в Сирию Седа попала в 2015 году. Почти три года назад она вместе с мужем и детьми отправилась на неделю отдыхать в Турцию.

«Они могли позволить себе поехать отдыхать куда угодно. Они купили путевки и 17 января 2015 года уехали в Турцию отдыхать на семь дней. Я удивилась, почему они поехали отдыхать зимой. Но у них было свободное от работы время», — рассказывает Иноркаева.

Поначалу дочь присылала ей фотографии с отдыха, однако по истечении семь дней муж Седы принял решение задержаться на отдыхе, а позже сообщил, что не собирается возвращаться в Россию. Это, по словам Иноркаевой, произошло после того, как супруг ее дочери Юнус посетил одну из мечетей.

По исламским законам, Седа не могла пойти против мужа, она была вынуждена остаться с ним. У нее забрали все документы. Связь с ней через соцсети и sms-сообщения стала непостоянной.

Когда Юнус погиб, Седа пыталась бежать, однако боевики поймали ее и в наказание отобрали дочку. Через два дня девочку вернули, однако от испуга ребенок перестал говорить. В течение семи месяцев дочь Седы молчала, потом ее пришлось заново учить говорить.

«У меня даже есть видео, на котором она (Седа – прим. ред.) ее учит говорить «мама», «самолет», — рассказывает Иноркаева.

Спустя некоторое время, чтобы защитить себя и свою дочь, Седа решила выйти замуж: в Сирии она встретила своего знакомого Тамерлана, который сказал, что может помочь ей только таким образом. У них родился сын. Однако потом Тамерлан погиб, и Седа с четырехлетней дочкой и семимесячным сыном снова осталась одна.

Сейчас Малика продолжает искать Седу в иракских лагерях вдов. Как и другие матери, разыскивающие своих дочерей в Сирии и Ираке, она ходит встречать самолеты, надеясь, что однажды на борту окажутся Седа и ее дети. С собой в аэропорт она приносит фотографии дочери, чтобы спросить у прибывающих женщин, не встречали ли они Седу, и хотя бы так узнать хоть что-то о ней.

«Я не знаю, что с ней, жива ли она, живы ли мои внуки», — говорит Иноркаева.

Тем не менее, по ее словам, сейчас матерям пропавших в зоне сирийского конфликта женщин стало немного легче.

«Раньше мы даже боялись сказать, где находятся наши дочери», — рассказывает Малика.

Нельзя было говорить и о других проблемах. Так, например, по словам Малики, до сих пор остается большим вопросом, почему матерей пропавших в Сирии женщин турецкая таможня не пропускала, в то время как 15 и 16-летние девушки спокойно проходили на территорию Турции.

«Вокруг этих девочек, как коршуны, вились люди, которые пропускали их (за границу), вербовали их. И эти люди не хотят возвращения наших дочерей домой. Мы этих людей выявляем, мы следим за ними и предупреждаем, чтобы не приближались к девушкам», — заключила Иноркаева.

Она также поблагодарила за оказываемую помощь в поисках дочери президента РФ Владимира Путина, главу Чечни Рамзан Кадыров и члена СПЧ при главе Чечни Хеда Саратова.

«Спасибо Владимиру Владимировичу Путину, который позволил нам искать и забирать наших детей. Да, они преступили закон, но нехотя. Любой человек может ошибиться. Наши дочери также имеют право на жизнь, как и остальные. Они граждане России», — сказала Малика.

Напомним, в настоящее время в Сирии продолжается операция по окончательному уничтожению террористов. Ключевым в повестке дня является вопрос мирного урегулирования конфликта в САР. На этой неделе в Женеве начался восьмой раунд переговоров по Сирии. По словам спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, после выходных делегация правительства САР и делегация оппозиции должны вернуться в Женеву для продолжения переговоров.

1 Организация запрещена на территории РФ.