ВСУ выпустили порядка 160 снарядов по ЛНР за сутки

Луганск, 2 декабря. За прошедшие сутки украинские силовики нарушили режим прекращения огня в Луганской народной республике девять раз, выпустив по территории ЛНР около 160 снарядов.

В пресс-службе Народной милиции ЛНР уточнили, что огонь велся из минометов 120 и 82 миллиметров, также ВСУ применили гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, пишет РИА Новости.

Обстрелам подверглись позиции ЛНР в населенных пунктах Лозовое, Веселогоровка, Сокольники, Калиново-Борщеватое, Первомайск, Калиново, Логвиново, Нижнее Лозовое. О пострадавших пока не сообщается.

Напомним, Киев начал военную кампанию против Луганской и Донецкой народных республик весной 2014 после того, как ЛНР и ДНР объявили о своей независимости. С тех пор, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек. Несмотря на усилия международного сообщества, урегулировать ситуацию в Донбассе пока не получается. ВСУ регулярно нарушают режим прекращения огня.