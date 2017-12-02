Художественная выставка «Война глазами детей» открылась в Алеппо

Хмеймим, 2 декабря. Выставка рисунков, организованная российским Центром примирения враждующих сторон (ЦПВС) и городской администрацией, открылась в сирийском Алеппо.

Выставка открылась минутой молчания, собравшиеся почтили память жертв войны, передает РИА Новости.

Школьники лично представили свои работы на выставке. Девочка по имени Хаят рассказала журналистам, что «нарисовала, как грустят родители, когда разрушают их дома». На ее рисунке также изображены раненные сирийские солдаты и закрытая школа.

Другой участник выставки Мохаммад Саид рассказал, что дети не хотят войны:

«Мы хотим мира, чтобы наше поколение стало строителями, учеными, врачами».

Мустафа Дейш заявил, что знает, кто помогает его стране бороться с терроризмом.

«У меня на рисунке наша школа, и там флаг России, которая нам помогла», — прокомментировал свою работу ребенок.

По словам представителя администрации Алеппо Раны Юсеф, по рисункам детей видно, что они «еще больше, чем взрослые, хотят мира». Представитель ЦПВС Александр Потянихин отметил, что на представленных рисунках присутствуют символы, выражающие «надежду сирийских детей на то, что мир восторжествует на данной земле».

Российские военные, которые были инициаторами проведения выставки, вручили детям подарки — краски и альбомы.