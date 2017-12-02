Ученый обнаружил признаки жизни инопланетян в созвездии Лебедя

Москва, 2 декабря. В ходе наблюдений астрофизик Табет Бояджан пришел к выводу, что инопланетяне могут жить около звезды Табби (KIC 8462852) в далеком созвездии Лебедя.

Наблюдения велись с помощью телескопов, установленных в космической обсерватории американского агентства NASA.

Группа исследователей во главе с Бояджаном обнаружила вокруг космического тела световые коллекторы, созданные, по их мнению, инопланетянами. Подобное свечение сильно отличается от естественного, в связи с чем автор исследования предположил, что источники света были созданы искусственно, а их назначение — энергосбережение.

Другие ученые крайне скептически относятся к подобным заявлениям, передает «ПолитЭксперт».