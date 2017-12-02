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Весь мир
Ученый обнаружил признаки жизни инопланетян в созвездии Лебедя
Весь мир
Ученый обнаружил признаки жизни инопланетян в созвездии Лебедя
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    Ученый обнаружил признаки жизни инопланетян в созвездии Лебедя

    8:23  2 Декабря 2017
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    Ученый обнаружил признаки жизни инопланетян в созвездии Лебедя

    Москва, 2 декабря. В ходе наблюдений астрофизик Табет Бояджан пришел к выводу, что инопланетяне могут жить около звезды Табби (KIC 8462852) в далеком созвездии Лебедя.

    Наблюдения велись с помощью телескопов, установленных в космической обсерватории американского агентства NASA. 

    Группа исследователей во главе с Бояджаном обнаружила вокруг космического тела световые коллекторы, созданные, по их мнению, инопланетянами. Подобное свечение сильно отличается от естественного, в связи с чем автор исследования предположил, что источники света были созданы искусственно, а их назначение — энергосбережение.

    Другие ученые крайне скептически относятся к подобным заявлениям, передает «ПолитЭксперт».

    Автор: Юлия Кошкина
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    #космос #звезды
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