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Политика
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Россия
Путин: Государство рассчитывает на продолжение сотрудничества с РПЦ
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    Путин: Государство рассчитывает на продолжение сотрудничества с РПЦ

    10:00  2 Декабря 2017
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    Путин: Государство рассчитывает на продолжение сотрудничества с РПЦ

    Москва, 2 декабря. Государство рассчитывает на продолжение сотрудничества с Русской православной церковью, уважая при этом ее самостоятельность и независимость. Об этом заявил накануне президент РФ Владимир Путин, выступая на Архиерейском соборе.

    По словам российского лидера, Кремль нацелен на сотрудничество с РПЦ по таким направлениям, как образование, здравоохранение, сохранение культурного исторического наследия, поддержка семьи, воспитание молодого поколения и борьба с разного рода социальными проблемами. Кроме того, Путин выразил надежду, что РПЦ также поможет в восстановлении Сирии.

    Также президент отметил, что российское православное духовенство и лично патриарх Кирилл уже сегодня немало способствуют разрешению основных вопросов развития России и общества, прямо и честно высказывая свое видение процессов, происходящих как внутри РФ, так и за ее пределами.

    Путин: Государство рассчитывает на продолжение сотрудничества с РПЦ

    Путин подчеркнул, что именно церковь поддерживала россиян в непростые 1990-е, давала им надежду и помогала обрести духовные и жизненные ориентиры.

    «В том, что тогда удалось сохранить Россию, не допустить перерастания конфликтов в новый гражданский раскол — огромная заслуга Русской православной церкви», — заключил он.

    Ранее Владимир Путин рассказал, к чему может привести размытие духовных ценностей.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #рпц #церковь
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