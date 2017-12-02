Путин: Государство рассчитывает на продолжение сотрудничества с РПЦ

Москва, 2 декабря. Государство рассчитывает на продолжение сотрудничества с Русской православной церковью, уважая при этом ее самостоятельность и независимость. Об этом заявил накануне президент РФ Владимир Путин, выступая на Архиерейском соборе.

По словам российского лидера, Кремль нацелен на сотрудничество с РПЦ по таким направлениям, как образование, здравоохранение, сохранение культурного исторического наследия, поддержка семьи, воспитание молодого поколения и борьба с разного рода социальными проблемами. Кроме того, Путин выразил надежду, что РПЦ также поможет в восстановлении Сирии.

Также президент отметил, что российское православное духовенство и лично патриарх Кирилл уже сегодня немало способствуют разрешению основных вопросов развития России и общества, прямо и честно высказывая свое видение процессов, происходящих как внутри РФ, так и за ее пределами.

Путин подчеркнул, что именно церковь поддерживала россиян в непростые 1990-е, давала им надежду и помогала обрести духовные и жизненные ориентиры.

«В том, что тогда удалось сохранить Россию, не допустить перерастания конфликтов в новый гражданский раскол — огромная заслуга Русской православной церкви», — заключил он.

Ранее Владимир Путин рассказал, к чему может привести размытие духовных ценностей.