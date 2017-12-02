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Общество
Ford потребовал компенсации от Джона Сины за слишком быструю продажу Ford GT 2017
Общество
Ford потребовал компенсации от Джона Сины за слишком быструю продажу Ford GT 2017
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    Ford потребовал компенсации от Джона Сины за слишком быструю продажу Ford GT 2017

    8:11  2 Декабря 2017
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    Ford потребовал компенсации от Джона Сины за слишком быструю продажу Ford GT 2017

    Вашингтон, 2 декабря. Компания Ford подала в суд на рестлера Джона Сину за «слишком быструю» продажу нового Ford GT 2017 и требует с него компенсацию за нанесенный репутации ущерб. Об этом сообщает TMZ.

    Автопроизводитель считает, что атлет нарушил условия контракта, продав редкий спорткар за 500 тысяч долларов. В Ford уточнили, что Сину «выбрали из тысяч претендентов». Атлету вручили новый Ford GT 2017. Но по соглашению с компанией  Сина обязался владеть автомобилем не менее двух лет.

    Получив машину, борец поспешил продать ее и заработать круглую сумму. В иске говорится, что действия Джона Сины нанесли автопроизводителю материальный ущерб и причинили вред репутации. Ford требует, чтобы спортсмен вернул деньги за автомобиль и возместил причиненный ущерб.

    Автор: Виталий Малясев
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    #суд #иск #автомобили #ford
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