Ford потребовал компенсации от Джона Сины за слишком быструю продажу Ford GT 2017

Вашингтон, 2 декабря. Компания Ford подала в суд на рестлера Джона Сину за «слишком быструю» продажу нового Ford GT 2017 и требует с него компенсацию за нанесенный репутации ущерб. Об этом сообщает TMZ.

Автопроизводитель считает, что атлет нарушил условия контракта, продав редкий спорткар за 500 тысяч долларов. В Ford уточнили, что Сину «выбрали из тысяч претендентов». Атлету вручили новый Ford GT 2017. Но по соглашению с компанией Сина обязался владеть автомобилем не менее двух лет.

Получив машину, борец поспешил продать ее и заработать круглую сумму. В иске говорится, что действия Джона Сины нанесли автопроизводителю материальный ущерб и причинили вред репутации. Ford требует, чтобы спортсмен вернул деньги за автомобиль и возместил причиненный ущерб.