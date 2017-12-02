Два десятка рейсов «Аэрофлота» из «Шереметьево» отменены из-за непогоды

Москва, 2 декабря. Авиакомпания «Аэрофлот» из-за неблагоприятных погодных условий отменила уже 20 рейсов.

Как сообщается на сайте авиакомпании, речь идет о рейсах, которые должны прибыть и вылететь из аэропорта «Шереметьево» 2 декабря.

Ранее компания сообщала об отмене девяти рейсов.

Напомним, ранее стало известно, что из-за снега в столичном аэропорту «Шереметьево» образовалась очередь из готовых к вылету самолетов. Почти 22% от месячной нормы осадков выпало в столице за половину суток.