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Два десятка рейсов «Аэрофлота» из «Шереметьево» отменены из-за непогоды
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    Два десятка рейсов «Аэрофлота» из «Шереметьево» отменены из-за непогоды

    7:58  2 Декабря 2017
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    Два десятка рейсов «Аэрофлота» из «Шереметьево» отменены из-за непогоды

    Москва, 2 декабря. Авиакомпания «Аэрофлот» из-за неблагоприятных погодных условий отменила уже 20 рейсов.

    Как сообщается на сайте авиакомпании, речь идет о рейсах, которые должны прибыть и вылететь из аэропорта «Шереметьево» 2 декабря.

    Ранее компания сообщала об отмене девяти рейсов.

    Напомним, ранее стало известно, что из-за снега в столичном аэропорту «Шереметьево» образовалась очередь из готовых к вылету самолетов. Почти 22% от месячной нормы осадков выпало в столице за половину суток. 

    Автор: Юлия Кошкина
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    #шереметьево #аэрофлот #задержка рейса
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