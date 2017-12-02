Вашингтон, 2 декабря. Экс-советник американского президента по национальной безопасности Майкл Флинн согласился полностью сотрудничать со следствием и дать показания на детекторе лжи.

Накануне, 1 декабря, Флинну были предъявлены официальные обвинения в даче заведомо ложных показаний ФБР в отношении его встреч с официальными лицами РФ. Флинн вину признал и согласился «целиком и полностью» сотрудничать со следствием, пишет РИА Новости.

В материалах соглашения адвокатов экс-советника со следствием также отмечается, что в рамках данного сотрудничества Флинн может пройти проверку на детекторе лжи, дать письменные показания под присягой, а также принять участие в операциях под прикрытием, которые проводятся правоохранительными органами США.

В случае отказа от какой-либо из процедур Флинн будет обвинен в нарушении соглашения со следствием.

Напомним, Майкл Флинн ушел в отставку в феврале 2017 года. Его обвинили в том, что он не раскрыл в полной мере содержание своих разговоров с послом РФ в США Сергеем Кисляком.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в декабре прошлого года Флинн обсуждал свои контакты с представителями Москвы с зятем действующего президента США Джаредом Кушнером.