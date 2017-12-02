Маск анонсировал запуск ракеты Falcon Heavy под песню Дэвида Боуи

Москва, 2 декабря. Глава американской компании SpaceX Илон Маск пообещал запустить новую тяжелую ракету Falcon Heavy в январе.

«Запуск Falcon Heavy состоится в следующем месяце на мысе [Канаверал]. Это гарантированно будет захватывающе, так или иначе», — написал Маск в своем Twitter.

Falcon Heavy to launch next month from Apollo 11 pad at the Cape. Will have double thrust of next largest rocket. Guaranteed to be exciting, one way or another. — Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2017

Изначально запуск новой ракеты планировался на конец 2013 — начало 2014 года с космодрома на мысе Канаверал, но сроки постоянно сдвигались. В марте этого года пуск перенесли из-за взрыва Falcon 9 в ходе предстартовых испытаний. Этим летом сообщалось, что первый полет может состояться до конца 2017 года.

Анонсируя запуск в январе 2018 года, бизнесмен рассказал, что полезной нагрузкой на ракете будет его спортивный электромобиль Tesla Roadster вишневого цвета, играющий песню Дэвида Боуи Space Oddity.

«Пункт назначения — орбита Марса. Она будет находиться в глубоком космосе на протяжении миллиардов лет или около того, если не взорвется при взлете», — написал Маск в Twitter.

Payload will be my midnight cherry Tesla Roadster playing Space Oddity. Destination is Mars orbit. Will be in deep space for a billion years or so if it doesn’t blow up on ascent. — Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2017

Ранее сообщалось, что ракета-носитель Falcon 9 успешно осуществила вывод на орбиту телекоммуникационного спутника SES 11/EchoStar 105 и вернулась на Землю.

Напомним, в конце сентября основатель SpaceX Илон Маск рассказал о том, что компания собирается построить новую ракету-носитель BFR, которая будет задействована в программе колонизации Марса. Первые полеты грузовых кораблей запланированы на 2022 год.