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Маск анонсировал запуск ракеты Falcon Heavy под песню Дэвида Боуи
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    Маск анонсировал запуск ракеты Falcon Heavy под песню Дэвида Боуи

    7:50  2 Декабря 2017  /обновлено: 7:51  02 Декабря 2017
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    Маск анонсировал запуск ракеты Falcon Heavy под песню Дэвида Боуи

    Москва, 2 декабря. Глава американской компании SpaceX Илон Маск пообещал запустить новую тяжелую ракету Falcon Heavy в январе.

    «Запуск Falcon Heavy состоится в следующем месяце на мысе [Канаверал]. Это гарантированно будет захватывающе, так или иначе», — написал Маск в своем Twitter.

    Изначально запуск новой ракеты планировался на конец 2013 — начало 2014 года с космодрома на мысе Канаверал, но сроки постоянно сдвигались. В марте этого года пуск перенесли из-за взрыва Falcon 9 в ходе предстартовых испытаний. Этим летом сообщалось, что первый полет может состояться до конца 2017 года.

    Анонсируя запуск в январе 2018 года, бизнесмен рассказал, что полезной нагрузкой на ракете будет его спортивный электромобиль Tesla Roadster вишневого цвета, играющий песню Дэвида Боуи Space Oddity. 

    «Пункт назначения — орбита Марса. Она будет находиться в глубоком космосе на протяжении миллиардов лет или около того, если не взорвется при взлете», — написал Маск в Twitter.

    Ранее сообщалось, что ракета-носитель Falcon 9 успешно осуществила вывод на орбиту телекоммуникационного спутника SES 11/EchoStar 105 и вернулась на Землю.

    Напомним, в конце сентября основатель SpaceX Илон Маск рассказал о том, что компания собирается построить новую ракету-носитель BFR, которая будет задействована в программе колонизации Марса. Первые полеты грузовых кораблей запланированы на 2022 год.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #маск #spacex #falcon
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