Google Play назвала самые популярные приложения 2017 года в России

Москва, 2 декабря. Подводя итоги 2017 года, компания Google Play составила рейтинг самых популярных в России приложений. Список возглавил сервис для онлайн-трансляций VK Live.

В то же время основное приложение для Android российской социальной сети «ВКонтакте» вошло в список лучших социальных программ.

Также эксперты выяснили, что наиболее часто в текущем году россияне скачивали приложения «BeepCar – Совместные поездки», «FaceApp», «Pandao – покупай выгодно» и «Face Warp 2». Приложением года назвали фоторедактор «Photo Lab».

Android является одной из наиболее популярных мобильных операционных систем в России. Напомним, ранее сообщалось об обнаружении вируса, который распространялся посредством «клонов» мобильных приложений российских банков для Android и позволял мошенникам снимать деньги со счетов россиян.