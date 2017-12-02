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Google Play назвала самые популярные приложения 2017 года в России
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    Google Play назвала самые популярные приложения 2017 года в России

    7:43  2 Декабря 2017
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    Google Play назвала самые популярные приложения 2017 года в России

    Москва, 2 декабря. Подводя итоги 2017 года, компания Google Play составила рейтинг самых популярных в России приложений. Список возглавил сервис для онлайн-трансляций VK Live.

    В то же время основное приложение для Android российской социальной сети «ВКонтакте» вошло в список лучших социальных программ.

    Также эксперты выяснили, что наиболее часто в текущем году россияне скачивали приложения «BeepCar – Совместные поездки», «FaceApp», «Pandao – покупай выгодно» и «Face Warp 2». Приложением года назвали фоторедактор «Photo Lab».

    Android является одной из наиболее популярных мобильных операционных систем в России. Напомним, ранее сообщалось об обнаружении вируса, который распространялся посредством «клонов» мобильных приложений российских банков для Android и позволял мошенникам снимать деньги со счетов россиян.

    Автор: Алексей Громов
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    #рейтинг #android #приложения #google play
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