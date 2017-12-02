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Украина
Пьяный моряк взял в заложники тещу и дочь под Одессой
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    Пьяный моряк взял в заложники тещу и дочь под Одессой

    7:31  2 Декабря 2017
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    Пьяный моряк взял в заложники тещу и дочь под Одессой

    Одесса, 2 декабря. Вернувшийся из рейса моряк попытался убить жену и дочь и взял в заложницы тещу. Об этом сообщают местные СМИ.

    Инцидент произошел в Белгороде-Днестровском в Одесской области Украины. Работающий моряком местный житель отмечал возвращение из рейса, но поссорился с супругой. Разгоряченный алкоголем мужчина взял револьвер и попытался застрелить жену и одну из дочерей, но не попал по ним.

    После этого моряк достал ружье и заперся с тещей и второй дочерью в комнате. Мужчина произвел несколько выстрелов в окно и заявил, что «всех убьет». Приехавшим полицейским моряк сообщил, что собирается бросить в них «коктейль Молотова». В результате полицейским удалось обезвредить преступника. Во время освобождения заложников злоумышленник получил ранение.

    Автор: Виталий Малясев
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    #украина #одесса #заложники
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