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ВСУ девять раз за сутки нарушили режим прекращения огня в ЛНР
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    ВСУ девять раз за сутки нарушили режим прекращения огня в ЛНР

    7:25  2 Декабря 2017
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    ВСУ девять раз за сутки нарушили режим прекращения огня в ЛНР

    Луганск, 2 декабря. За прошедшие сутки украинские силовики нарушили режим прекращения огня в Луганской народной республике девять раз, открыв огонь по позициям народной милиции, сообщают в субботу в оборонном ведомстве ЛНР.

    Обстрелы из 120 мм и 82 мм минометов производились по районам Первомайска, поселку городского типа Калиново, селам Логвиново, Лозовое, Нижнее Лозовое, Веселогоровка, Сокольники и Калиново-Борщеватое, пишет ИА «Луганскинформцентр».

    Напомним, Киев начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. С тех пор, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек. Несмотря на попытки мирового сообщества урегулировать ситуацию в Донбассе и, в частности, заключение в этих целях минских соглашений, перестрелки в зоне конфликта продолжаются. ВСУ регулярно нарушают режим прекращения огня.

    Автор: Алексей Громов
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    #всу #донбасс #обстрел #лнр
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