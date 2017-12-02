ВСУ девять раз за сутки нарушили режим прекращения огня в ЛНР

Луганск, 2 декабря. За прошедшие сутки украинские силовики нарушили режим прекращения огня в Луганской народной республике девять раз, открыв огонь по позициям народной милиции, сообщают в субботу в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелы из 120 мм и 82 мм минометов производились по районам Первомайска, поселку городского типа Калиново, селам Логвиново, Лозовое, Нижнее Лозовое, Веселогоровка, Сокольники и Калиново-Борщеватое, пишет ИА «Луганскинформцентр».

Напомним, Киев начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. С тех пор, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек. Несмотря на попытки мирового сообщества урегулировать ситуацию в Донбассе и, в частности, заключение в этих целях минских соглашений, перестрелки в зоне конфликта продолжаются. ВСУ регулярно нарушают режим прекращения огня.