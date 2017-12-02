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Не менее пяти человек погибли в ДТП с автобусом в Турции
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    Не менее пяти человек погибли в ДТП с автобусом в Турции

    7:18  2 Декабря 2017  /обновлено: 7:52  02 Декабря 2017
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    Не менее пяти человек погибли в ДТП с автобусом в Турции

    Анкара, 2 декабря. В провинции Бурса служебный автобус столкнулся с легковым автомобилем.

    Как сообщил телеканал Haber Turk в субботу, по меньшей мере пять человек погибли в результате ДТП, которое произошло на северо-западе Турции в городе Нилюфер.

    Служебный автобус столкнулся с легковым автомобилем. На место происшествия стягиваются экстренный службы. 

    Более подробной информации о происшествии пока нет.

    Напомним, накануне в Омске в результате столкновения легкового авто и автобуса погибли три человека, еще пятеро пострадали.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #турция #дтп #авария
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