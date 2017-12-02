Не менее пяти человек погибли в ДТП с автобусом в Турции

Анкара, 2 декабря. В провинции Бурса служебный автобус столкнулся с легковым автомобилем.

Как сообщил телеканал Haber Turk в субботу, по меньшей мере пять человек погибли в результате ДТП, которое произошло на северо-западе Турции в городе Нилюфер.

Служебный автобус столкнулся с легковым автомобилем. На место происшествия стягиваются экстренный службы.

Более подробной информации о происшествии пока нет.

Напомним, накануне в Омске в результате столкновения легкового авто и автобуса погибли три человека, еще пятеро пострадали.