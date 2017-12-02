Макфол прокомментировал планы закрыть Госдуму РФ для американских СМИ

Сан-Франциско, 2 декабря. Бывший посол США в РФ Майкл Макфол не одобрил предложение российских депутатов запретить допуск американских СМИ в Государственную думу РФ.

«Плохо. Потому что должны быть включены всякие (СМИ – прим. ФАН)», — приводит его слова РИА Новости.

Напомним, накануне стало известно о планах Госдумы рассмотреть и принять постановление, вводящее запрет на посещение нижней палаты российского парламента представителями американских СМИ. Такая мера должна стать зеркальным ответом на лишение аккредитации корреспондентов RT в конгрессе США.

Ранее глава МИД РФ назвал неприемлемым лишение аккредитаций иностранных СМИ в США.