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Политика
Макфол прокомментировал планы закрыть Госдуму РФ для американских СМИ
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    Макфол прокомментировал планы закрыть Госдуму РФ для американских СМИ

    7:15  2 Декабря 2017
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    Макфол прокомментировал планы закрыть Госдуму РФ для американских СМИ

    Сан-Франциско, 2 декабря. Бывший посол США в РФ Майкл Макфол не одобрил предложение российских депутатов запретить допуск американских СМИ в Государственную думу РФ.

    «Плохо. Потому что должны быть включены всякие (СМИ – прим. ФАН)», — приводит его слова РИА Новости.

    Напомним, накануне стало известно о планах Госдумы рассмотреть и принять постановление, вводящее запрет на посещение нижней палаты российского парламента представителями американских СМИ. Такая мера должна стать зеркальным ответом на лишение аккредитации корреспондентов RT в конгрессе США.

    Ранее глава МИД РФ назвал неприемлемым лишение аккредитаций иностранных СМИ в США.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #сми #аккредитация
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