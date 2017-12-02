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К «команде Путина» присоединился фигурист Плющенко
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    К «команде Путина» присоединился фигурист Плющенко

    8:00  2 Декабря 2017
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    К «команде Путина» присоединился фигурист Плющенко

    Москва, 2 декабря. О присоединении к движению в поддержку президента России Владимира Путина Putin Team заявил фигурист Евгений Плющенко. Об этом спортсмен написал на своей страничке в социальной сети Instagram.

    Плющенко заявил, что ценит и уважает президента за то, что тот делает для России и отметил, что вступил в движение, чтобы поддержать Владимира Путина как гражданин и спортсмен.

    «Каждый день он делом доказывает, что Россия была, есть и будет великой страной! Сегодня я в Putin Team, чтобы поддержать президента как спортсмен, как гражданин своей страны!», — написал фигурист.

    Ранее Газета.ru сообщила, что у движения Putin Team появился официальный сайт. Создатель «команды Путина» хоккеист Александр Овечкин объявил, что с помощью сайта можно присоединиться к движению.

    Владимир Путин. Биография.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #плющенко #putin team
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