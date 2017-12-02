К «команде Путина» присоединился фигурист Плющенко

Москва, 2 декабря. О присоединении к движению в поддержку президента России Владимира Путина Putin Team заявил фигурист Евгений Плющенко. Об этом спортсмен написал на своей страничке в социальной сети Instagram.

Плющенко заявил, что ценит и уважает президента за то, что тот делает для России и отметил, что вступил в движение, чтобы поддержать Владимира Путина как гражданин и спортсмен.

«Каждый день он делом доказывает, что Россия была, есть и будет великой страной! Сегодня я в Putin Team, чтобы поддержать президента как спортсмен, как гражданин своей страны!», — написал фигурист.

Ранее Газета.ru сообщила, что у движения Putin Team появился официальный сайт. Создатель «команды Путина» хоккеист Александр Овечкин объявил, что с помощью сайта можно присоединиться к движению.

Владимир Путин. Биография.