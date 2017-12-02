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Украина
Одесские полицейские похитили 120 тысяч долларов у инкассаторов
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    Одесские полицейские похитили 120 тысяч долларов у инкассаторов

    7:00  2 Декабря 2017
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    В Одессе полицейские похитили $120 тыс. из автомобиля инкассаторов

    Одесса, 2 декабря. Трое украинских полицейских во время обыска инкассаторского автомобиля в Одессе похитили 120 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции Украины.

    За совершение преступления задержали заместителя начальника отдела следственного управления одесской полиции и двух старших следователей. По версии следствия, полицейские узнали о компании, которая занимается перевозкой денег в особо крупных размерах. Чтобы похитить средства, полицейские обвинили инкассаторов в мошенничестве и продаже оружия. Для этого они выдумали потерпевшего и получили разрешение от прокуратуры на проведение обыска.

    При поддержке бойцов ОМОН полицейские остановили инкассаторский автомобиль. После этого злоумышленники провели обыск, в ходе которого подбросили в фургон сумку с оружием и украли две сумки с 120-ю тысячами долларов.

    Преступников в форме задержали спустя несколько дней. За содеянное им грозит до 15 лет тюрьмы.

    Автор: Виталий Малясев
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    #украина #одесса #полиция #инкассаторы
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