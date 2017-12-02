Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Ученый обнаружил признаки жизни инопланетян в созвездии Лебедя
Весь мир
В Белом доме жалуются на нашествие тараканов и мышей
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Белом доме жалуются на нашествие тараканов и мышей

    6:57  2 Декабря 2017
    72

    В Белом доме жалуются на нашествие тараканов и мышей

    Вашингтон, 2 декабря. Сотрудники Белого дома уже пару лет жалуются на мышей и тараканов. Об этом со ссылкой на изложенные в документах Администрации общих служб (GSA) жалобы сообщает NBC.

    По данным издания, за последние два года  в GSA несколько раз поступали жалобы на мышей, тараканов и муравьев в Белом доме. В 2017 году работающие в главной резиденции президента США сотрудники также обращались к ведомству с просьбой заменить мебель и провести ремонт центрального отопления.

    Ранее Газета.ru сообщила, что в Белом доме отреставрировали ступени Южного портика. Также в здании установили новые системы охлаждения и обогрева.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #белый дом #жалобы #мышь #тараканы
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть