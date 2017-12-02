В Белом доме жалуются на нашествие тараканов и мышей

Вашингтон, 2 декабря. Сотрудники Белого дома уже пару лет жалуются на мышей и тараканов. Об этом со ссылкой на изложенные в документах Администрации общих служб (GSA) жалобы сообщает NBC.

По данным издания, за последние два года в GSA несколько раз поступали жалобы на мышей, тараканов и муравьев в Белом доме. В 2017 году работающие в главной резиденции президента США сотрудники также обращались к ведомству с просьбой заменить мебель и провести ремонт центрального отопления.

Ранее Газета.ru сообщила, что в Белом доме отреставрировали ступени Южного портика. Также в здании установили новые системы охлаждения и обогрева.