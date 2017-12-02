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Макфол попросит своих друзей в конгрессе встретиться с российским послом
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    Макфол попросит своих друзей в конгрессе встретиться с российским послом

    5:36  2 Декабря 2017  /обновлено: 6:05  02 Декабря 2017
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    Макфол попросит своих друзей в конгрессе встретиться с российским послом

    Вашингтон, 2 декабря. Бывший посол США в России Майкл Макфол попросит своих друзей в конгрессе встретиться с новым главой дипмиссии РФ в Соединенных Штатах Анатолием Антоновым. Об этом сообщает РИА Новости.

    Макфол подчеркнул, что не согласен с решением конгрессменов отказаться от встреч с российским послом. Дипломат заверил, что попросит своих друзей в конгрессе встретиться с Антоновым.

    «Я не согласен с этим решением. И я буду призывать их (встретиться с послом). У меня много друзей в конгрессе США, включая лидеров демократов. Я думаю это важно — встречаться», — заявил Макфол.

    Напомним, ранее Газета.ru со ссылкой на СМИ сообщила, что посол России в США Анатолий Антонов пожаловался на отказ конгрессменов от встреч с ним. Дипломат подчеркнул, что его американского коллегу тепло встретили в России, и выразил надежду, что «движение с той стороны сможет сдвинуть ситуацию с мертвой точки».

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #антонов #сша #макфол
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