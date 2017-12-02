В Австралии начала работать крупнейшая в мире литий-ионная батарея Tesla

Канберра, 2 декабря. Установленная американской компанией Tesla в Австралии крупнейшая литий-ионная батарея начала поставки электричества. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, батарея начала поставлять электроэнергию в период повышенного спроса 30 ноября. Но официальный запуск аккумулятора состоялся 1 декабря.

Батарея расположена в 200 км от крупнейшего на юге Австралии города Аделаида и подключена к принадлежащей французской компании Neon ветряной электростанции «Хорнсдейл».

Телеканал «360» сообщает, что подобные литий-ионные батареи могут устанавливаться по всему миру.