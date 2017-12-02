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Технологии
В Австралии начала работать крупнейшая в мире литий-ионная батарея Tesla
Технологии
В Австралии начала работать крупнейшая в мире литий-ионная батарея Tesla
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    В Австралии начала работать крупнейшая в мире литий-ионная батарея Tesla

    5:00  2 Декабря 2017
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    В Австралии начала работать крупнейшая в мире литий-ионная батарея Tesla

    Канберра, 2 декабря. Установленная американской компанией Tesla в Австралии крупнейшая литий-ионная батарея начала поставки электричества. Об этом сообщает CNN.

    По данным телеканала, батарея начала поставлять электроэнергию в период повышенного спроса 30 ноября. Но официальный запуск аккумулятора состоялся 1 декабря.

    Батарея расположена в 200 км от крупнейшего на юге Австралии города Аделаида и подключена к принадлежащей французской компании  Neon ветряной электростанции «Хорнсдейл».

    Телеканал «360» сообщает, что подобные литий-ионные батареи могут устанавливаться по всему миру.

    Автор: Виталий Малясев
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    #австралия #tesla
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